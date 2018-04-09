وزارة العدل تناقش تطوير العدالة الجنائية مع الاتحاد الأوروبي.





طرابلس 9 أبريل 2018 (وال) - اجتمع وكيل وزارة العدل لدولة القانون

وحقوق الإنسان "خالد أبو صلاح" اليوم بطرابلس مع رئيس قسم العمليات

المسؤول عن الدعم بالاتحاد الأوروبي بحضور عدد من مسؤولي الادارات

والأجهزة المختصة التابعة للوزارة ومختصين ببعثي الاتحاد الاوروبي ويوبام

في ليبيا .

وناقش الاجتماع برنامج تطوير العدالة الجنائية في ليبيا وبرامج الدعم

المقترحة من الاتحاد الأوروبي ومصفوفة الأولويات المقدمة من وزارة العدل،

ومذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة وبعثة اليوبام،

كما تناول الاجتماع تشكيل الفريق المشترك لوضع وثيقة مشروع مشتركة تضمن

أنشطة وبرامج تدريبية يتم تنفيذها من طرف البعثة. ..(وال).