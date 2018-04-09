رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة.





طرابلس 9 أبريل 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج اليوم الاثنين "اليستر بيرت" وزير الدولة لشؤون

الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس ، استعراض مسيرة

العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاقها المستقبلية وسبل تطويرها لتشمل

مختلف المجالات.

وجدد الوزير البريطاني خلال هذا اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني

وما تقوم به من جهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ورفع

المعاناة عن كاهل المواطن ، معربا عن ثقته في قدرة أبناء الشعب الليبي

على تجاوز الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، وقدرته على اجراء

الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بكل شفاف ونزيه للعبور بالبلاد إلى بر

الأمان.

كما عبر الوزير عن استعداد بلاده للمساهمة في عدد من المشاريع الاقتصادية

التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الليبي.

..(وال)..