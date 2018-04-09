زوارق الاحتلال الاسرائيلي تطلق النيران على الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطىء غزة .









غزة 9 ابريل 2018 (وال) - اطلقت الزوارق الحربية للمحتل

الإسرائيلي، اليوم الاثنين ، نيران أسلحتها الرشاشة على الصيادين

الفلسطينيين ومراكبهم لنعهم من الاصطياد في بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية، فتحت

أكثر من مرة، النار صوب الصيادين ومراكبهم في بحر المدينة، مما اجبر

الصيادين الى تغيير أماكن عملهم حفاظا على أرواحهم.

وتوثق مراكز حقوقية في القطاع تنوع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين

ما بين إطلاق النار المتكرر والمباشر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم،

واعتقالهم وملاحقتهم في عرض البحر.