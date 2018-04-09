رئيس البرلمان الصومالي يقدم استقالته .





مقديشيو 9 ابريل 2018 (وال) - أعلن نائب رئيس البرلمان الصومالي

ظاهر أمين أن رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري قدم استقالته اليوم

الاثنين قبل اقتراع على سحب الثقة منه في المجلس لينهي أسابيع من التوتر

السياسي.

وقال أمين إن البرلمان كان مستعدا اليوم لإجراء اقتراع على سحب الثقة من

رئيس المجلس عندما وصل نائب رئيس البرلمان وتلا رسالة الاستقالة.

وأضاف أن المجلس قبل الاستقالة بما يتفق مع الدستور مشيرا إلى أن هذه هي

نهاية الأزمة السياسية.