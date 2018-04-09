كوريا الجنوبية تستضيف منتدى التغيير المناخي للأمم المتحدة عام 2019
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الإثنين ، 09- 04- 2018 - 16:38:00
سيول 8 أبريل 2018 (وال) - أعلنت وزارة البيئة في كوريا الجنوبية
اليوم الاثنين أنها تستضيف منتدى للأمم المتحدة حول التغير المناخي في
العام المقبل .
وذكرت الوزارة أنها توصلت إلى اتفاقية مع مكتب اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) هي الطبعة السادسة من المنتدى .
يذكر أن المنتدى السنوي ، الذي بدأ في عام 2013 ، هو اجتماع دولي
يناقش فيه ممثلون من كل دولة التدابير والسياسات المتعلقة بتغير المناخ.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تشارك 80 دولة في المنتدى العام
المقبل ، وستقوم قريباً باختيار المدينة المضيفة. وتتوقع الوزارة أن يرفع
المنتدى مكانة كوريا الجنوبية في مجال أبحاث تغير المناخ.