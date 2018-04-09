كوريا الجنوبية تستضيف منتدى التغيير المناخي للأمم المتحدة عام 2019 .





سيول 8 أبريل 2018 (وال) - أعلنت وزارة البيئة في كوريا الجنوبية

اليوم الاثنين أنها تستضيف منتدى للأمم المتحدة حول التغير المناخي في

العام المقبل .

وذكرت الوزارة أنها توصلت إلى اتفاقية مع مكتب اتفاقية الأمم المتحدة

الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) هي الطبعة السادسة من المنتدى .

يذكر أن المنتدى السنوي ، الذي بدأ في عام 2013 ، هو اجتماع دولي

يناقش فيه ممثلون من كل دولة التدابير والسياسات المتعلقة بتغير المناخ.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تشارك 80 دولة في المنتدى العام

المقبل ، وستقوم قريباً باختيار المدينة المضيفة. وتتوقع الوزارة أن يرفع

المنتدى مكانة كوريا الجنوبية في مجال أبحاث تغير المناخ.