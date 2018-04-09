اضراب عمال سكك الحديد في فرنسا كلف مائة مليون يورو" حتى الآن.الإثنين ، 09-04-2018 - 16:32:00



باريس 9 ابريل 2018 (وال) - اعلن رئيس الشركة الفرنسية لسكك
الحديد (اس ان سي اف) غيوم بيبي ان اضراب عمال هذا القطاع كلف الشركة حتى
الآن "مائة مليون يورو".
واضاف بيبي لاذاعة مونتي كارلو وشبكة "بي اف ام تي في" ان كلفة الاضراب
"تبلغ عشرين مليون يورو يوميا" للشركة.
وجدد عمال شركة السكك الحديد الفرنسية إضرابهم أمس الأحد احتجاجا على خطة
إصلاح الشركة مؤكدين استعدادهم تصعيد تحركهم.
وكان عمال سكك الحديد بدأوا في مطلع أبريل إضرابا متقطعا ليومين كل خمسة
أيام، منددين بنية الحكومة الفرنسية بتدمير الخدمة العامة .

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