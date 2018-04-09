اعتقال 6 أشخاص يشتبه بتخطيطيهم لشن هجوم أثناء حدث رياضي ببرلين .





برلين 9 ابريل 2018 (وال) - اعتقلت السلطات الامنية الألمانية أن ستة

أشخاص يشتبه في أنهم كانوا يخططون لشن هجوم أثناء سباق نصف الماراثون

التي تستضيفه برلين ويشارك فيه 36 ألف شخص.

وذكرت النيابة والشرطة في بيان أنها تلقت "مؤشرات منفصلة بأن

الأشخاص الذين تم اعتقالهم وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 عاما ربما

كانوا ضالعين في التخطيط لجريمة عنيفة تتعلق بهذا الحدث".

وتحدث البيان عن "عدة" اعتقالات وعمليات تفتيش لشقق وعربتين في برلين.

إلا أن الشرطة وفي تغريدة تحدثت عن اعتقال القوات الخاصة ستة أشخاص.