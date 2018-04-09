مقتل عسكريين اثنين عراقيين في هجوم انتحاري بمحافظة الأنبار.





إربيل 9 أبريل 2018 (وال)- أعلن مصدر أمني عراقي ـم عسكريي اثنين من

قوات الأمن العراقية لقيا مصرعهما اليوم الاثنين وأصيب ستة آخرون في هجوم

انتحاري وقع بمدينة الحديثة في محافظة الأنبار العراقية.

وقال قائم مقام قضاء حديثة، مبروك حميد، إن اثنين من افراد القوات

الامنية العراقية قتلوا فيما اصيب 6 اخرون من افراد القوات الامنية

المشتركة جراء الهجوم الانتحاري.

وأشار إلى أن هذه الهجمات جاءت بعد يوم من هجوم مدينة هيت القريب من قضاء

حديثة .