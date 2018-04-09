وزير الداخلية بحكومة الوفاق يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي الوضع الأمني بالبلاد.





طرابلس 9 أبريل 2018 (وال) - إستقبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق

الوطني العميد " عبدالسلام عاشور " بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس وفد

الإتحاد الأوروبي الذي يزور ليبيا حالياً في زيارة تقيمية إستراتيجية حول

الوضع الأمني بالبلاد.

وتم خلال الإجتماع استعراض مهمة بعثة اليوبام لإدارة الحدود وآلية عملها

لمساعدة ليبيا في التفويض الممنوح لها من دول الإتحاد الأوروبي.

وضم وفد الإتحاد الأوروبي سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورئيس بعثة

اليوبام في ليبيا وعدد من مسؤولي التخطيط الإستراتيجي بمكتب العلاقات

الخارجية في الإتحاد الأوروبي.



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