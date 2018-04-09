تبادل لاطلاق النار بالقرب من مقر رئيس افريقيا الوسطى في العاصمة بانغي بانغي 9 بريل 2018 (وال) - جرى تبادل كثيف لاطلاق النار مساء أمس الاحد في حي مقر الرئاسة في بانغي بين مجموعة مسلحة وجنود تابعين لقوة الامم المتحدة لحفظ السلام الدولية.



وقال المصدر ان اطلاق النار وقع عندما وصلت "مجموعة صغيرة الى مكان قريب

من اذاعة نديكي لوكا بالقرب من الطريق المؤدي الى مقر اقامة الرئيس".

وأضاف هذا المصدر ان "جنود حفظ السلام المصريين قاموا بصدها".

وقال الناطق باسم بعثة الامم المتحدة ايرفيه فيرهوزيل ان القوة التابع

للبعثة اوقفت عددا من الاشخاص الذين ينتمون الى مجموعات مسلحة موالية

ل"+الجنرال+ فورس (قوة)" او القائد الراحل "50/50"، وصادرت كميات من

المخدرات والذخائر بعد السيطرة على قواعد هذه المجموعات.