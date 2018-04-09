الحرس البلدي ابوسليم يواصل حملاته التفتيشية على المحال التجارية والصيدليات.





طرابلس 9 أبريل 2018 (وال) - أعلن الحرس البلدي ابوسليم مواصلة

حملاته التفتيشية على المحلات التجارية وأسواق بيع المواد الغذائية

والصيدليات بالبلدية .

وأفادت مصادر بالحرس البلدي ابوسليم وكالة الأنباء الليبية أن الحملة

التي بدأت منذ صباح الأمس واستهدفت المحال التجارية بمحلة المشروع

الزراعي تمكنت من ضبط أكثر من مخالفة صحية وقانونية بوجود بعض السلع

منتهية الصلاحية وعدم وجود التراخيص أو ادونات المزاولة.

وأوضحت المصادر انه تم إغلاق بعض المحلات التجارية وبعض الصيدليات

بالشمع الأحمر ومخالفة البعض الآخر نتيجة مخالفتها لشروط المزاولة ووجود

بعض السلع منتهية الصلاحية .



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