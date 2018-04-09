مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يناقش في اجتماع له التقرير السنوي لسنة 2017 .





طرابلس 9 أبريل 2018 (وال) - خصص الاجتماع الذي عقده مدير عام مركز

الرقابة على الأغذية والأدوية، صباح الْيَوْمَ الاثنين،مع مدراء الإدارات

والمكاتب والأقسام بالمركز لمناقشة التقرير السنوي لسنة 2017.

وأبدى الحاضرون خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالإدارة

العامة للمركز عدة ملاحظات حول نتائج التقرير وكيفية إيجاد حلول

للمختنقات وتسهيل وسائل الاتصال ما بين الفروع والإدارة العامة.

حيث أبدى مدير عام المركز شكره للإدارات والمكاتب والفروع للجهد المبذول

..داعيا إياهم إلى بذل المزيد من العطاء والتنسيق فيما بين الإدارات

والفروع لإنجاح دور المركز.



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