بدء دورة إعداد الميزانية لموظفي القسم المالي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني .





طرابلس 9 أبريل 2018 (وال) - بدأت صباح اليوم الاثنين بمقر ديوان وزارة

التعليم بحكومة الوفاق الوطني فعاليات دورة إعداد الميزانية التي تنظمها

إدارة الموارد البشرية بالوزارة

وتهدف الدورة التي تقدمها الأستاذة " حنان غميض " ويشارك فيها موظفي

القسم المالي بالوزارة، ومكتب شؤون الوزير إلى إبراز وتوضيح كيفية إعداد

الميزانية، والاستفادة من البرامج الإلكترونية في ضبط وتنظيم الميزانية.



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