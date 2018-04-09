بدء دورة إعداد الميزانية لموظفي القسم المالي بوزارة التعليم
بحكومة الوفاق الوطني .
الإثنين ، 09- 04- 2018 - 15:40:00
طرابلس 9 أبريل 2018 (وال) - بدأت صباح اليوم الاثنين بمقر ديوان وزارة
التعليم بحكومة الوفاق الوطني فعاليات دورة إعداد الميزانية التي تنظمها
إدارة الموارد البشرية بالوزارة
وتهدف الدورة التي تقدمها الأستاذة " حنان غميض " ويشارك فيها موظفي
القسم المالي بالوزارة، ومكتب شؤون الوزير إلى إبراز وتوضيح كيفية إعداد
الميزانية، والاستفادة من البرامج الإلكترونية في ضبط وتنظيم الميزانية.
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