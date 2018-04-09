إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم بحكومة الوفاق تقيم مهرجان نسائم الربيع بمنطقة الجبل الغربي طرابلس 9 أبريل 2018 (وال) - أقيمت بمدينة كاباو مهرجان نسائم الربيع لرياض الأطفال ببلديات الجبل الغربي الذي نظمته إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم بحكوم



وحضر فعاليات افتتاح المهرجان مدير الإدارة "محمود الوندي" ومراقب

التعليم كاباو"عمرالحسلوك" وأعضاء المجلسي البلدي والاجتماعي كاباو،

ومكاتب الرياض ببلديات الجبل الغربي.

وألقيت خلال الافتتاحية العديد من الكلمات التي تؤكد أهمية ودور المهرجان

للرياض الأطفال، مقدمين شكرهم لكل من ساهم في إنجاح المهرجان.

كما تخلل المهرجان عدة فقرات فنية وتعليمية من إبداعات أطفال الرياض.

وعلى هامش المهرجان قام مدير الإدارة بزيارة لروضة المبدع الصغير بكاباو،

وروضتي ليبيا إيمال وأزول ليبيا بمدينة يفرن، وذلك للإطلاع على سير

العملية التعليمية و الوقوف على احتياجات الرياض وسبل تذليلها.



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