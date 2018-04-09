بلدية الجفرة تبحث نقص المياه بالمنطقة وتردي الأوضاع الأمنية.





الجفرة 9 أبريل 2018 (وال) - خصص الاجتماع الذي عقده عميد بلدية الجفرة

وأعضاء الفرع البلدي الفقهاء ومسؤول شركة المياه بالبلدية لمناقشة مشكلة

نقص المياه بالمنطقة .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالجفرة أن الاجتماع الذي عقد بقاعة

ديوان المجلس البلدي الجفرة تطرق أيضا لمناقشة تـردي الأوضـاع الأمـنية

بالـمنطقة فـي إشـارة لقضية اختفـاء الـمواطنين الثلاثـة قـبل عـدة أيـام

.

كما أكد الاجتماع الذي حضره عدد من المواطنين بالفرع البلدي الفقهاء

على ضرورة وضـع حل سريع لـمشكلة نـقص الـمياه الـتي تـعاني مـنها

الـمنطقة مـنذو أسـابيع.



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