تنظيم ورشة عمل عن (الاتصال الفعال وقنواته الادارية).





طرابلس 9 أبريل 2018م ( وال ) - انطلقت صباح اليوم الاثنين ورشة عمل

عن (الاتصال الفعال) بإشراف إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم

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وستتناول الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام؛ عدة محاور من أهمها

تعريف الاتصال الفعال ، وطبيعة وأهمية ووظيفة وهيكلة الاتصال الفعال

وقنواته الادارية ، إضافة لمكونات وخصائص وسمات وعملية الاتصال الفعال

ومعقباته ووسائله ، ومهارات التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة.

ويتولى إلقاء المحاضرات والتدريب في الورشة التي تستهدف العاملين

بالادارة ؛ أحد الخبراء المختصين في مجال التنمية البشرية.

..(وال)..