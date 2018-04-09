تنظيم ورشة عمل عن (الاتصال الفعال وقنواته الادارية).الإثنين ، 09-04-2018 - 14:35:00



طرابلس 9 أبريل 2018م ( وال ) - انطلقت صباح اليوم الاثنين ورشة عمل
عن (الاتصال الفعال) بإشراف إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم
.
وستتناول الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام؛ عدة محاور من أهمها
تعريف الاتصال الفعال ، وطبيعة وأهمية ووظيفة وهيكلة الاتصال الفعال
وقنواته الادارية ، إضافة لمكونات وخصائص وسمات وعملية الاتصال الفعال
ومعقباته ووسائله ، ومهارات التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة.
ويتولى إلقاء المحاضرات والتدريب في الورشة التي تستهدف العاملين
بالادارة ؛ أحد الخبراء المختصين في مجال التنمية البشرية.
..(وال)..

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