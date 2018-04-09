سيالة يبحث مع وزير الدولة لشؤون شمال افريقيا والشرق الاوسط البريطاني الستر بيرت العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا في مجالات عدة.







طرابلس 9 ابريل 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة اليوم الاثنين مع وزير الدولة لشؤون شمال افريقيا والشرق

الاوسط البريطاني الستر بيرت .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس بحث العلاقات الثنائية

بين ليبيا وبريطانيا في عدد من المجالات ، بالاضافة الى بحث التعاون

الثنائي والتنسيق المشترك في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساهمة بريطانيا

في هذا الموضوع بالتعاون مع الشركاء من الاتحادين الاوروبي والافريقي .

واكد السيد بيرت عن سعادته بزيارة ليبيا والتواجد في طرابلس لاكثر من

يومين ،مشيرا في تصريح لوكالة الانباء الليبية انه اتيحت له خلال هذه

الزيارة الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزراء الخارجية

والعدل والداخلية ومندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني والمبعوث الخاص

للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة ،مؤكدا انه وجد خلال كل

هذه الاجتماعات اصرارا على العمل باخلاص من اجل العمل على بناء مؤسسات

الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية ودعم عمل مؤسسات

الامم المتحدة العاملة في ليبيا وتقديم كل المساعدات التي تساعدها على

اداء مهامها خاصة الانسانية منها .

واوضح البرت ان محادثاته مع السيد وزير الخارجية تم خلالها مناقشة

التحديات التي تواجهها ليبيا في هذه المرحلة ،مؤكدا ان بريطانيا تدركها

جيدا خاصة مايتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا

بالدرجة الاولى واوروبا كذلك .

واكد البرت في تصريحه ان بريطانيا ملتزمة مع الشركاء الاوروبيين على دعم

الحكومة الليبية لتنفيذ كل الخطط والبرامج لمكافحة الهجرة خاصة دعم ليبيا

فنيا والتعاون معها في تنفيذ برنامج الاعادة الطوعية للمهاجرين الى

بلدانهم الاصلية .

واشار البرت في هذا الصدد الى مساهمة بريطانيا ب5 مليون استرليني

لمساعدة ليبيا ضمن البرنامج المعد والخصص له 75 مليون استرليني مع

التعاون مع دول المصدر في اقامة مشاريع تنموية قد تسهم في الحد من الهجرة

غير الشرعية الى الشمال .

وشدد الوزير البريطاني على العزم للوصول مع كافة الشركاء على وضع حد

لمشكلة الهجرة غير الشرعية ،ومكافحة عمليات الاتجار بالبشر التي تقوم

بها العصابات الاجرامية عبر الحدود .

وحضر الاجتماع سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر وعدد من المسؤولين

بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق .

(وال)