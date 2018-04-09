الشركة العامة للكهرباء : ساعات طرح الأحمال اليوم الأثنين تتراوح من ساعة إلى ساعتين والعجز المتوقع للشبكة العامة يصل إلى 350 ميغاوات .







طرابلس 9 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات

طرح الاحمال لهذا اليوم الأثنين تتراوح من ساعة إلى الساعتين جراء العجز

المتوقع للشبكة العامة والذي سيصل اليوم إلى حوالي 350 ميغاوات .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن

التوليد المتاح للشبكة العامة تبلغ 4100 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع

قد يصل إلى 4450 ميغاوات .