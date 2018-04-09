الشركة العامة للكهرباء : ساعات طرح الأحمال اليوم الأثنين تتراوح
من ساعة إلى ساعتين والعجز المتوقع للشبكة العامة يصل إلى 350 ميغاوات .
الإثنين ، 09- 04- 2018 - 13:15:00
طرابلس 9 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات
طرح الاحمال لهذا اليوم الأثنين تتراوح من ساعة إلى الساعتين جراء العجز
المتوقع للشبكة العامة والذي سيصل اليوم إلى حوالي 350 ميغاوات .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
التوليد المتاح للشبكة العامة تبلغ 4100 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع
قد يصل إلى 4450 ميغاوات .