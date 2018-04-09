المجلس البلدي طرابلس يصدر قرار بتحديد تسعيرة رغيف الخبز .الإثنين ، 09-04-2018 - 12:55:00



طرابلس 9 أبريل 2018م ( وال ) - أصدر المجلس البلدي طرابلس المركز
قرارا حدد بموجبه تسعيرة رغيف الخبز داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس
المركز بعد التنسيق والتشاور بين بلدية طرابلس المركز ونقابة الخبازين .
وحدد القرار التسعيره وفق الاتي :
1 - تسعيرة رغيف الخبز الحجم الكبير بوزن من (190 جرام إلى 200 جرام)
بقيمة واحد دينار لكل ســ(6)ـــت أرغفة (6 فرادي بجنيه).
- تسعيرة رغيف الخبز الحجم الصغير (بانينه) بوزن من (90 جرام إلي 100
جرام)
بقيمة واحد دينار لكل اثني عــشــ(12)ــر رغيف (12 بانينه بجنيه).
ودعت البلدية كافة المخابز داخل نطاق البلدية الالتزام بالتسعيرة
المحددة.
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