المجلس البلدي مصراتة‏ يقدم مساعدة لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة (الدافنية – قصر أحمد – طمينة).الإثنين ، 09-04-2018 - 12:49:00



مصراته 9 أبريل 2018م ( وال ) قدم المجلس البلدي مصراتة‏ مساعدات
عاجلة لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالدافنية – قصر أحمد – طمينة في
إطار استمرار دعم المجلس البلدي للقطاعات والمؤسسات العاملة داخل نطاق
البلدية.
وشملت المساعدات احتياجات مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالبلدية من
المعدات الطبية، والقرطاسية، ومواد التنظيف، والألعاب، حتى يتسنى لها
الاستمرار في تقديم الخدمات لمنتسبيها.
...( وال ) ...

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