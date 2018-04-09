موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الاثنين 9 أبريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





*غريان - لجنة المصالحة المختصة بملف المصالحة بين منطقتي الزنتان

والمشاشية التي تضم عددا من مجالس التواصل الاجتماعي وأعيان ومشائخ مناطق

الجبل وبني وليد وترهونة تستأنف اجتماعاتها بعد توقف استمر لعِدة أشهر ،

وتستعرض أخر المستجدات حول عودة أهالي منطقة العوينية إلى بيوتهم..

مؤكدين أن الأمور تسير بشكل حسن.

* طرابلس - تواصل أعمال الملتقى الوطني الليبي برعاية بعثة الأمم

المتحدة في ليبيا الذي كان قد انطلق الخميس الماضي بهدف الوصول إلى توافق

حول عدد من القضايا كونه حوار ليبي ليبي داخل ليبيا.

* طرابلس- وزارة الصحة تحتفل باليوم العالمي للصحة .. وتؤكد على

تعزيز الخدمات الصحية بمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية ، والاهتمام

بصحة المجتمع وتعزيز دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، وتقوية أجهزة

الرصد والتقصي والقدرة على الاستجابة لاحتواء أي انتشار للأمراض وتقوية

برامج الوقاية ".

* طرابلس- وزارة التعليم ستوقع مساء اليوم الاثنين اتفاقية تعاون

مع شركة المدار الجديد لتعزيز التعاون في مجال تقنية المعلومات

وتطوير العملية التعليمية بالمدارس والجامعات.

* طرابلس- اللجنة العليا للامتحانات التي يترأسها وكيل وزارة

التعليم "عادل جمعة" تناقش في اجتماعها امس الأحد الترتيبات الجديدة

الخاصة بامتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري 2017-2018 .

* ‏طرابلس- وزارة التعليم تناقش مع جامعة طرابلس برامج الدراسات

العليا ، وآلية العمل بالشؤون العلمية بالجامعة.

. * الخمس- افتتاح ورشة مركزية لصيانة أجهزة الحاسوب بمراقبة تعليم

الخمس ، وكذلك تدريب مشرفي معامل الحاسوب بالمدارس على أعمال الصيانة

اللازمة, الى جانب حصر نواقص المعامل من الاجهزة .

* المرج- عميد بلدية المرج يفتتح "مقر كليتي الاقتصاد والطب

المُستحدث بالمدينة للمساهمة في تخفيف الازدحام في الكلية الأم الكائنة

بالمرج والتي تعانى من تكدس الطلاب وتسببت في عرقلة حركة السير بالمدينة.

* بنغازي- المعرض السنوي لقسم علم الحيوان بكلية العلوم سلوق يختتم

فعالياته التي تضمنت العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى

عروض مسرحية كوميدية لفرقة المسرح الجامعي بنغازي.

* صبراتة مراقبة تعليم صبراتة تستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء

التي ارتكبتها مجموعة خارجة عن القانون والتي راح ضحيتها ثلاثة تلاميذ من

أبناء عائلة الشرشاري ،

* بنغازي- فريق النصر لكرة السلة يواصل استعداداته للدور السداسي

لنهائيات بطولة كرة السلة .

* بنغازى- مؤسسة المشكاة للتوعية المجتمعية تنظم ندوة علمية حول

"العدالة في ليبيا بين العرف والقانون" بمقر المركز الثقافي ببلدية

القبة, تناولت دور العرف كعامل مساعد للقانون فى ضبط الأمن والسلم

الاجتماعي، والتوعية بإيجابيات وسلبيات العرف فى ليبيا .

رقدالين- المجلس البلدي رقدالين ينظم حملة جز الاغنام للموسم

الزراعي الحالي على انغام فرقة الفنون الشعبية والفرسان الذين شاركوا

بأهازيج وأشعار واكبت موسم جز الاغنام .

* اجدابيا - وفد من المؤسسة الوطنية للنفط يقوم بزيارة ميدانية

لمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي المركزي بمدينة اجدابيا لتقديم

الدعم العاجل لهذا المستشفى الحيوي.

* طرابلس- الأمين العام لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطنى يبحث خلال

اجتماع مع رئيس مصلحة أملاك الدولة وعدد من مديري الإدارات بالمصلحة،

المعوقات التي تواجه المصلحة في سبيل المحافظة على أصول الدولة العقارية

بالداخل والخارج. غـريان- مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمنطقة الجبل الغربي

ينظم المهرجان السنوي للمعاهد الفنية المتوسطة للعام الدراسي 2017 - 2018

تحت شعار (نتعلم ونتدرب لنكون) .

(( وال ))

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