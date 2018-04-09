موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاثنين 9 ابريل 2018 .





*** وزارة الدفاع الروسية تتهم في بيان لها الصهاينة بقيام "طائرتين

صهيونيتين من طراز (إف 15)بأطلاق ثمانية صواريخ ضد مطار التيفور من أراضي

لبنانية دون الدخول إلى المجال الجوي السوري".

*** صواريخ تستهدف فجر اليوم مطار التيفور العسكري السوريً في وسط

البلاد, ووكالة الأنباء السورية ترجح بان يكون الاعتداء أميركيا".

*** قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم، وتداهم

المنازل، والمحال التجارية, وتدقق في هويات المواطنين ,وتشن حملة

اعتقالات، تطال 10 مواطنين ، من محافظات الضفة, وتستهدف بنيران أسلحتها

الرشاشة الصيادين ومراكبهم في بحر مدينة غزة. .

*** دبلوماسيون يقولون بإن روسيا دعت لعقد اجتماع للمجلس الامن بسبب

"تهديدات دولية للسلم والأمن" ,والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

تطالب مجلس الأمن بدعم تحقيق مستقل فيما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذا

العمل الفظيع.

*** مسؤولون أمريكيين وكوريون شماليون يجرون اتصالات سرية أكدت خلالها

بيونجيانج بشكل مباشر استعدادها لعقد قمة غير المسبوقة.

لبحث إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي عندما يلتقي الزعيم

الكوري الشمالي مع الرئيس الأمريكي .

*** رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعلن عن فوزه في الانتخابات .

*** وزارة العدل الجنوب كورية تمنع " 17 " ألف أجنبي من الدخول خلال

عام واحد عبر نظام الحد من دخول الأجانب المرتكبين لجرائم والمشتبهين في

ارتكابهم جرائم.



... (( وال ))...