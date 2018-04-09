زلزال قوي يضرب غربي اليابان ويتسبب في أضرار مادية وإصابة 4 أشخاص .





طوكيو 9 ابريل 2018 ( وال ) - ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس

ريختر اليوم مقاطعة شيماني الواقعة غربي اليابان دون أنباء عن وقوع موجات

مد عاتية (تسونامي) ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح خفيفة ووقوع أضرار

مادية.

ووقع الزلزال في الساعة 01:32 بالتوقيت المحلي (16:32 بتوقيت جرينتش)

وجاء مركزه على عمق 12 كلم من شيماني في أقصى الجنوب الغربي بجزيرة هونشو

الأرخبيل الرئيسي باليابان، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

وأصيب 4 أشخاص على الأقل في بلدة أودا في حوادث متفرقة جراء الزلزال،

فيما انقطع التيار الكهربائي عن 50 منزلا والمياه عن مائة، وفقا لما

ذكرته قناة " ان اش كي" الحكومية.

وتسبب الزلزال في وقوع أضرار مادية بعشرات المباني والبنيات التحتية

وفقا للحكومة المحلية التي أمرت بانتشار قوات الجيش للمشاركة في مهام

الإصلاح.

جدير بالذكر أن اليابان تقع فيما يعرف باسم حزام النار، وهي إحدى أكثر

المناطق الزلزالية نشاطا على مستوى العالم حيث تشهد هزات أرضية بشكل

متكرر.