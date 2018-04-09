المجلس البلدي رقدالين ينظم حملة جز الأغنام .الإثنين ، 09-04-2018 - 11:24:00



رقدالين 9 أبريل 2018 (وال )- نظم المجلس البلدي رقدالين حملة جز
الاغنام للموسم الزراعي الحالي بمنطقة العسة بمشاركة الاهالي ومربي
الاغنام بالمنطقة .
وشارك في مهرجان جز الاغنام اعضاء مكتب الزراعة والثروة الحيوانية
بالبلدية واهالي المنطقة .
وقدمت فرقة الفنون الشعبية والفرسان الشعبيين وشعراء البلدية فقرات
في مهرجان الجز تغنو بأهازيج وأشعار واكبت وحيث موسم زج الاغنام .
وقدم الفرسان على جيادهم الاصيلة عروضا شعبية بحضور الاهالي والاطفال
بزيهم الشعبي ، كما قدمت الاكلات الشعبية بالمناسبة .
...( وال ) ...

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