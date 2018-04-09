المجلس البلدي رقدالين ينظم حملة جز الأغنام .





رقدالين 9 أبريل 2018 (وال )- نظم المجلس البلدي رقدالين حملة جز

الاغنام للموسم الزراعي الحالي بمنطقة العسة بمشاركة الاهالي ومربي

الاغنام بالمنطقة .

وشارك في مهرجان جز الاغنام اعضاء مكتب الزراعة والثروة الحيوانية

بالبلدية واهالي المنطقة .

وقدمت فرقة الفنون الشعبية والفرسان الشعبيين وشعراء البلدية فقرات

في مهرجان الجز تغنو بأهازيج وأشعار واكبت وحيث موسم زج الاغنام .

وقدم الفرسان على جيادهم الاصيلة عروضا شعبية بحضور الاهالي والاطفال

بزيهم الشعبي ، كما قدمت الاكلات الشعبية بالمناسبة .

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