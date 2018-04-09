نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 9 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



*الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

" السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد.

" الريح متغير الاتجاه يتحول إلى شرقي على ساحل زواره وطرابلس

بينما يكون شرش إلى متغير الاتجاه يتحول إلى شلوق على باقي الساحل سرعته

مابين (05-20)عقدة تصل ظهر الغد إلى (25)عقدة على ساحل زواره وطرابلس.

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

" البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

" درجة حرارة سطح البحر مابين (16-17) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.



الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.

" السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة.

" الريح شرش إلى غربي سرعته مابين (05 - 20) عقدة يصل إلى (25)

عقدة على الساحل الممتد من الجبل الاخضر الى طبرق هذا اليوم.

" إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.75-2.50) متر.

" البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

" درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة.

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