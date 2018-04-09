نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الإثنين ، 09- 04- 2018 - 11:12:00
طرابلس 9 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
*الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
" السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد.
" الريح متغير الاتجاه يتحول إلى شرقي على ساحل زواره وطرابلس
بينما يكون شرش إلى متغير الاتجاه يتحول إلى شلوق على باقي الساحل سرعته
مابين (05-20)عقدة تصل ظهر الغد إلى (25)عقدة على ساحل زواره وطرابلس.
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.
" البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
" درجة حرارة سطح البحر مابين (16-17) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.
" السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة.
" الريح شرش إلى غربي سرعته مابين (05 - 20) عقدة يصل إلى (25)
عقدة على الساحل الممتد من الجبل الاخضر الى طبرق هذا اليوم.
" إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.75-2.50) متر.
" البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
" درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة.
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