وفد من المؤسسة الوطنية للنفط يزور مستشفى الشهيد امحمد المقريف باجدابيا.





اجدابيا 09 ابريل 2018 ( وال )- قام وفد من المؤسسة الوطنية للنفط أمس

الأحد بزيارة ميدانية لمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي المركزي

بمدينة اجدابيا.

وترأس الوفد عضو مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط السيد"

جادالله العوكلي " ، رفقة رئيس مجلس الادارة بشركة راس رانوف لانتاج

وتصنيع النفط والغاز السيد " ناجي احفاف " ، ومدير عام الادارة العامة

للصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة بالمؤسسة السيد " خالد بوخطوة

" .

وصاحب هذه الزيارة عقد إجتماع بقاعة الاجتماعات بالمستشفى ، مع المدير

العام المكلف للمستشفى السيد " علي ميكائيل "، وعدد من مدراء الادارات

ورؤساء الاقسام بالمستشفى، بحضور بعص من أعيان مدينة اجدابيا.

وتناول الاجتماع وضعية هذا الصرح الصحي الحالية، والاحتياجات التي

يعاني منها في الاجهزة والمعدات، التي تنقصه ليقوم بتوفير كافة الخدمات

الصحية بالوجه الأكمل للمواطنين في المنطقة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل أقسام المستشفى، للوقوف علي وضعية

كافة الأقسام والمرافق التابعة له، وتوفير بعض احتياجاته من أجهزة

ومعدات،وأيضا القيام بأعمال صيانة لبعض الأجهزة المتعطلة.

وقال عضو مجلس الادارة بالمؤسسة " العوكلى " أن الزيارة جاءت لتقديم

الدعم العاجل لهذا المستشفى الحيوي بموقعه. وأضاف العوكلي" لقد تفقدنا النواقص مع المسؤلين في المستشفى ، ووقفنا

عن قرب على المشاكل التي تعيق الطواقم الطبية والطبية المساعدة في اداء

عملهم بالوجه الأكمل ، وهذا مانسعى بالتعاون مع جميع الأطراف لتوفيره في

أقصى وقت ممكن وبكل السبل المتاحة".

وتم الاتفاق على تسمية فريق من ذوي الاختصاص للتواصل مع الادارة

المختصة بالمؤسسة لتحديد أولويات احتياجات المستشفى وتحديداً فيما يخص

صيانة معدات التصوير والتشخيص المتوقفة وحل مشكلة مولد الكهرباء

الاحتياطي وإمكانية توفير مصدر بديل اخر مثل خلايا الطاقة الشمسية.

...(وال)...