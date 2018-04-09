الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 09 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأثنين ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



- ملخص عام : انخفاض فى درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربى مع

ارتفاع ملحوظ على مناطق الشمال الشرقى خاصة على مناطق الخليج وسهل بنغازى

مصحوبة برياح جنوبية نشطة مثيرة للاثربة والغبار .



- رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع احتمالية سقوط امطار خفيفة

ومتفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة

على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-26) درجة

مئوية وتصل اليوم الى (34) درجة مئوية على ابونجيم تتحول الرياح يوم الغد

الى شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة احياناُ مماتسبب

فى اثارة الاثربة والغبار على بعض المناطق وتسجل ارتفاع فى الحرارة خاصة

على مناطق الدواخل .



- بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة

السرعة مثيرة للاثربة والغبار على المنطقة الممتدة من راس لانوف حتى

بنغازى ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين(31-36) درجة مئوية

ومابين(25-30) درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقى

تتحول الرياح من يوم الغد الى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ فى درجات

الحرارة على اغلب المناطق .



- الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة مع

احتمال سقوط امطار خفيفة والرياح متغيرة الاتجاه الى جنوبية غربية خفيفة

الى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية على غدامس-الحمادة ومناطق الجفرة

تنشط احياناُ يوم الغد مما تسبب فى اثارة الاثربة والرمال ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (35-40) درجة مئوية ولاتتجاوز اليوم (33) درجة مئوية

على غدامس وتسجل ارتفاع يوم الغد .



- الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه الى جنوبية

شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33

-37) درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد الى جنوبية غربية مع ارتفاع فى

درجات الحرارة خلال اليومين القادمين .

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