روسيا تتهم الصهاينة بشن هجوم على مطار عسكري بوسط سوريا.





موسكو8 ابريل 2018(وال) -

اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين الصهاينة بشن هجوم جوي على

مطار التيفور العسكري بمحافظة حمص بوسط سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "طائرتين طراز (إف 15) تابعتين

للقوات الجوية الصهيونية أطلقت ثمانية صواريخ ضد مطار التيفور من أراضي

لبنانية دون الدخول إلى المجال الجوي السوري".

وأوضح البيان أن وحدات الدفاع الجوي السورية نجحت في تدمير خمسة من

الصواريخ الثمانية.

وتابع "وصلت ثلاثة صواريخ إلى الجزء الغربي من المطار، ولا يوجد ضحايا

بين المستشارين الروس البارزين في سوريا".

يشار إلى أكثر من "14 من عناصر الجيش السوري والمقاتلين المتحالفين معه

مصرعهم اليوم جراء الهجوم، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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