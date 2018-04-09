النشرة الاقتصادية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية .



طرابلس 9 ابريل 2018( وال ) -

= الذكاء الاصطناعي هل يهدد مستقبل الوظائف في العالم؟

*جنيف- قال رجال أعمال شاركوا في منتدى دافوس إن الاعتماد المتنامي على

الذكاء الصناعي في مجال الوظائف، قد يؤدي إلى خسارة الكثير منها.

وكشفت دراسة نشرت في هذا النقاش العالمي، أن 1,4 مليون وظيفة في

الولايات المتحدة لوحدها مهددة بسبب التقنيات الجديدة بحلول 2026

ومن جانبهم حذر أصحاب الشركات المجتمعون في دافوس السويسرية من الاعتماد

المتزايد على الذكاء الاصطناعي في عالم العمل، معتبرين أن ذلك قد يسبب

خسارة وظائف كثيرة.

حتى أن مقابلات التوظيف قد تحصل قريبا مع أجهزة كمبيوتر قادرة على تحليل

أدق التفاصيل وصولا إلى تعابير الوجه. تقنيات كانت حتى فترة قريبة من

الخيال العلمي مثل المنظومات الحسابية للتشخيص الطبي أو الروبوتات الذكية

أو المركبات ذاتية القيادة، والتي باتت تشق طريقها إلى العالم الواقعي.=

تطبيق 8 إجراءات اقتصادية في السعودية .



* الرياض -بدأت السعودية عام 2018 بالمضي قدمًا في برنامج الإصلاح

الاقتصادي من خلال تطبيقها 8 إجراءات إقتصادية.

ولا يعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أغلب السلع والخدمات الإجراء

الوحيد الذي بدأت السعودية في تطبيقه بداية العام الجديد ، حيث يعد تطبيق

تعريفة مستحدثة لفواتير الكهرباء ثاني الإجراءات وفق ما نقلته وكالة

سبوتنيك.

أما ثالث الإجراءات فيخص الوافدين، حيث تبدأ المديرية العامة للجوازات

بدءًا من اليوم في رفع رسوم المرافقين إلى 200 ريال، بعد أن كانت العام

الماضي 100 ريال عن كل مرافق.

= صندوق النقد الدولي يدعو الدول العربية لخفض رواتب القطاع العام .



*دبي-دعا صندوق النقد الدولي السبت الدول العربية إلى خفض رواتب القطاع

العام والدعم الحكومي لضبط الإنفاق وتحقيق النمو وخلق الوظائف.

وقالت مديرته كريستين لاغارد في كلمة أمام "منتدى المالية العامة في

الدول العربية" في دبي، إن على الدول العربية اتخاذ مزيد من التدابير

لتخطي مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.



= رسوما جمركية صينية على 128 منتوجا أمريكيا.

* بكين- فرضت الصين رسوما جمركية على 128 صنفا من المنتجات التي

تستوردها من الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار

سنويا، وذلك ردا على الضرائب التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها

من الصلب والألومنيوم، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)

الرسمية.

وكانت بكين حذرت في مارس من أنها لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على هذه

الصادرات الأمريكية ردا على الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ

والألومنيوم، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر

قوتين اقتصاديتين في العالم.



= افتتاح حقل "ظهر" للغاز الطبيعي .

* القاهرة - جرى افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر في حقل "ظهر" للغاز

الطبيعي الذي يعتبر الأكبر من نوعه في البحر المتوسط. وقد يصبح أحد أكبر

اكتشافات الغاز في العالم بحسب شركة الطاقة الإيطالية "إيني".

وتقدر احتياطات الغاز في الحقل ومساحته مئة كلم مربع "بحوالي 30

تريليون قدم مكعب أو ما يعادل 5,5 مليار برميل زيت مكافئ"، بحسب ما صرح

به وزير البترول طارق الملا خلال الافتتاح الذي نقله التلفزيون.



وقد بدأ الإنتاج الفعلي في "ظهر" في كانون ديسمبر بحسب بيان لوزارة

البترول.

وأفاد البيان أنه "بدأ ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل

ظهر (...) لمعالجته وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي

350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا".

و إن إنتاج الغاز من الحقل، الذي تصل استثماراته كاملة إلى 12 مليار

دولار بنهاية 2019، سيصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب قبل منتصف العام

الحالي وأكثر من1,7 مليار قدم مكعب نهاية العام.





* لندن- أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه

العاصمة البريطانية لندن أن عام 2018 سيكون عام التحولات الكبرى في

العالم وعلى جميع المستويات.

وذكر التقرير أن ميزان القوة الاقتصادية سيميل باتجاه دول شرق آسيا التي

ستنتج اقتصاداتها غالبية السلع والخدمات في العالم في حين تقل مساهمة

اقتصادات الدول المتقدمة بالمقارنة معها لتصبح 45% في حين تساهم الدول

الناشئة بنسبة 55%.

ويتوقع أن تصل حصة اقتصادات الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين والهند إلى

75%، من النمو الاقتصادي العالمي بحيث تتحكم دينامية أسواقها بالأسواق

العالمية.

ويشير التقرير إلى أن عملة الصين اليوان ستصبح جزءاً من الاحتياطيات

النقدية المهمة حالها حال الدولار واليورو.





* جاكرتا- اعلنت المديرة العامة لـ صندوق_النقد_الدولي" كريستين_لاغارد"

بان الاقتصاد العالمي يبدي مظاهر نمو واسع النطاق، لكن الصورة العامة

تتغير مع زيادة مخاطر المنازعات التجارية وتطبيع السياسات النقدية

والتغيرات التكنولوجية.

وقالت في مؤتمر للصندوق في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي

في أكتوبر المقبل، إن الصندوق يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9% في

2018 و2019. ولم يطرأ تغيير على التوقعات عما كانت عليه في يناير، لكنها

أعلى من 3.7% في العام 2017.



*= تحسن الوضع الاقتصادي والوقت حان لتطبيق الإصلاحات .

دبي- قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته الاقتصادية خلال مؤتمر صحفي

عقد في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حيث تم رفع التوقعات

لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2018 و2019، بنسبة 0.2%، إلى 3.9%.

وقبل خروجها إلى ثلوج دافوس الكثيف أدلت كريستين لاغارد مديرة صندوق

النقد الدولي بتصريح سريع.

وقالت لاغارد "عندما تتوقف الثلوج عن التساقط يتم فتح الطريق وكذلك مع

تحسن الوضع الاقتصادي وتسارع النمو الآن الوقت المناسب لتطبيق الإصلاحات

التي ستساعد على بناء مستقبل مشترك".



= توقعات للنمو الاقتصادي العالمي .* القاهرة - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي

بشكل طفيف، متوقعاً أن يتسارع نمو إجمالي الناتج العالمي إلى 3.6% هذه

السنة وإلى 3.7% السنة المقبلة أيّ بتحسن طفيف بـ0.1 نقطة مقارنة مع

التوقعات السابقة في يوليو، كما أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره نصف

السنوي حول الأوضاع الاقتصادية.

ورفع الصندوق توقعاته بشكل طفيف للنمو في الولايات المتحدة في 2017 و

2018، مشيرا إلى أن هذا البلد يستفيد من "ظروف مالية مواتية جدا وشعور

قوي بالثقة لدى المستهلكين والصناعيين".

ويتوقع أن يبلغ نمو أكبر اقتصاد في العالم 2.2% هذه السنة أي بارتفاع 0.1

نقطة عن توقعات يوليو. على أن يصل إلى 2.3% في 2018 أي بارتفاع 0.2 نقطة

بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أنه

من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 4.5 % في السنة المالية 2017-2018.

وبحسب التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في

مصر في السنة المالية 2017-2018 نسبة 21.3 %.



= تونس ترفع أسعار المحروقات مجددا

* أبوظبي - أكدت الحكومة التونسية، على أنها قررت رفع أسعار البنزين

والوقود بنحو ثلاثة في المئة للمرة الثانية، خلال ثلاثة أشهر، في إطار

حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة في تونس أن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار

(0.77 دولار) من 1.8 دينار،

وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في يناير الماضي، ووافق صندوق النقد

الدولي، الأسبوع الماضي، على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من

قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار، لكنه طالب الحكومة بتسريع وتيرة

الإصلاحات لخفض العجز.

وذكر الصندوق، في بيان، أن من بين أولويات عام 2018؛ زيادة حصيلة

الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير

متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.





- ( وال ) -

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