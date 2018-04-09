استقرار أسعار الذهب مع ترقب تطورات الخلاف التجاري بين الصين وأمريكا.





سنغافورة 9 ابريل 2018 (وال) - سجلت أسعار الذهب تغيرا طفيفا في

التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين للتطورات التي قد

تحدث في الخلاف التجاري المستعر بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض المعدن الأصفر 1ر0 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 83ر1331

دولار للأوقية ، بينما لم يسجل تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة

عند 70ر1335 دولارا للأوقية.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أن تزيل الصين القيود

التجارية التي وضعتها معبرا عن تفاؤله على الرغم من تصاعد التوترات

التجارية بين البلدين.

وهدد ترامب يوم الخميس بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين

تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار بينما قالت بكين إنها على أهبة الاستعداد

للرد "بضربة عنيفة مضادة".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية

2ر0 بالمئة الى 38ر16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 5ر0 بالمئة إلى

74ر916 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 50ر905 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى

47ر895 دولار يوم الجمعة ، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس 2017.



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