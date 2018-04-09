كوريا الجنوبية تمنع دخول" 17" ألف مسافر مشتبه بتورطهم في الإرهاب والإجرام الى البلاد .





سيئول 08 أبريل 2018 ( وال) - منعت وزارة العدل الجنوب كورية دخول" 17 "

ألف أجنبي خلال عام واحد عبر نظام الحد من دخول الأجانب المرتكبين لجرائم

والمشتبهين في ارتكابهم جرائم.

وصرحت وزارة العدل اليوم الاثنين أنها قامت بمنع أكثر من 17 ألف أجنبي من

صعودهم طائرات متوجه إلى سيئول، عاصمة كوريا الجنوبية منذ أن طبقت نظام "

التأكد المسبق من الركاب " وذلك منذ الأول من أبريل من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن "نظام مراجعة قوائم الركاب المسبقة "هو خدمة التأكد

من المعلومات الشخصية عن الركاب عن طريق شركات الطيران من مطار يغادر منه

الراكب، وتقوم الوزارة بالتأكد من مدى تورط أو صحة المعلومات الواردة في

الوزارة وتتأكد مما إذا كانت للراكب صلة بأية جهة إرهابية أو إجرامية

بالإضافة إلى مطابقة صحة المعلومات الواردة في الوزارة.

ويمنع عبر هذا النظام دخول من له سوابق في الجرائم الكبرى مثل القتل

والجرائم الجنسية وتعاطي المخدرات أو أعمال العنف وغيرها .

وعبر النظام يمكن الإطلاع على سوابق الراكب في البلاد، لمنع دخوله إلى

الدولة، عبر ربط النظام بنظام إجراءات حجز وإصدار التذاكر في شركات

الطيران.

وتم تطبيق النظام في جميع الطائرات التابعة لـ86 شركة التي تهبط في

مطارات كوريا الجنوبية انطلاقا من 167 مطارا في 43 دولة ابتداء من العام

الماضي.

واستطاعت الوزارة منع صعود 17 ألف مسافر عبر طائرات متجهة إلى كوريا

الجنوبية خلال العام الماضي.

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