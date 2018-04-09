النفط يرتفع لكن الخلاف التجاري وسوريا يبقيان السوق في حالة ترقب.





سنغافورة 08 أبريل 2018 (وال ) - ارتفعت أسواق النفط اليوم الاثنين بعد

أن هبطت بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن احتدام الخلاف

التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة أنشطة الحفر الأمريكية.

وتترقب الأسواق اليوم أيضا الوضع في سوريا بعد تقارير نفاها البنتاجون عن

أن القوات الأمريكية هاجمت قاعدة جوية كبيرة هناك.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.31 دولار للبرميل بحلول الساعة

0643 بتوقيت جرينتش بارتفاع 25 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، عن التسوية

السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.42 دولار للبرميل

بارتفاع 31 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة بعد أن هدد الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين ليشعل من جديد

المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد يكون من

شأنها الإضرار بالنمو العالمي.

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