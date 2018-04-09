كلية العلوم جامعة بنغازي فرع سلوق تنظم معرضها السنوي لقسم علم الحيوان .

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بنغازي 9 أبريل 2018 (وال )- اختتمت بكلية العلوم جامعة بنغازي فرع

سلوق فعاليات المعرض السنوي لقسم علم الحيوان بالكلية .

وتضمنت فعاليات المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية،

بالإضافة إلى عروض مسرحية كوميدية لفرقة المسرح الجامعي بنغازي، إلى جانب

أصبوحة شعرية للشعر الفصيح والشعبي بمشاركة نخبة من الشعراء المتميزين من

بلديتي بنغازي وسلوق .

وعلى هامش فعاليات المعرض، قامت اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض بتكريم

اللجنة المشرفة على مبادرة اعمار جامعة بنغازي، وهم : الدكتور فاخر

بوفرنة، والدكتور عبد السلام الكزة، والأستاذ المحامي طارق المسماري.

وتخللت الاحتفال تقديم نبذة مختصرة عن مبادرة اعمار جامعة بنغازي،

وكيفية انطلاقها والمراحل المتقدمة التي وصلت إليها .

كما تم تكريم الدكتور محمود العوامي لدوره في تنظيم لقاء عمل مصغر حول

العمل التطوعي على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض .

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