مراقبة تعليم صبراته تستنكر جريمة مقتل أبناء الشرشاري وتعلق الدراسة بكفاة المؤسسات التعليمية .





صراتة 09 أبريل 2018 ( وال )- استنكرت مراقبة تعليم صبراتة وأبشد

العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبها مجموعة خارجة عن القانون والتي

راح ضحيتها ثلاثة تلاميذ من أبناء السيد رياض الشرشاري ، بعد اختطافهم

وهم في طريقهم للمدرسة في شهر ديسمبر من سنة 2015 وظل مصيرهم مجهولا حتى

عثت الأجهزة الأمنية يوم السبت 7 أبريل على رفاتهم .

ونعت مراقبة تعليم صبراتة مقتل الأطفال الثلاثة ، وعبرت عن أصدق

التعازي والمواساة عائلة الضحايا والأسرة التربوية والتعليمية في ليبيا

كافة في هذا المصاب الجلل .. داعية الله العلي القدير أن يجعلهم ذخراً

وشفيعاً لواديهم وللوطن .

وعلقت المراقبة الدراسة أمس الأحد في جميع المدارس بالمدينة ،

تضامناً مع أسرة الأطفال .

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