مراقبة تعليم صبراته تستنكر جريمة مقتل أبناء الشرشاري وتعلق
الدراسة بكفاة المؤسسات التعليمية .
الإثنين ، 09- 04- 2018 - 10:13:00
صراتة 09 أبريل 2018 ( وال )- استنكرت مراقبة تعليم صبراتة وأبشد
العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبها مجموعة خارجة عن القانون والتي
راح ضحيتها ثلاثة تلاميذ من أبناء السيد رياض الشرشاري ، بعد اختطافهم
وهم في طريقهم للمدرسة في شهر ديسمبر من سنة 2015 وظل مصيرهم مجهولا حتى
عثت الأجهزة الأمنية يوم السبت 7 أبريل على رفاتهم .
ونعت مراقبة تعليم صبراتة مقتل الأطفال الثلاثة ، وعبرت عن أصدق
التعازي والمواساة عائلة الضحايا والأسرة التربوية والتعليمية في ليبيا
كافة في هذا المصاب الجلل .. داعية الله العلي القدير أن يجعلهم ذخراً
وشفيعاً لواديهم وللوطن .
وعلقت المراقبة الدراسة أمس الأحد في جميع المدارس بالمدينة ،
تضامناً مع أسرة الأطفال .
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