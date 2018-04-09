استعدادات فريق النصر لكرة السلة لنهائيات الدوري.





بنغازي 9 أبريل 2018 م ..( وال) - يواصل فريق النصر لكرة السلة

استعداداته للدور السداسي لنهائيات بطولة كرة السلة الذي من خلال معسكر

اعداد داخلي بمدينة بنغازي .

والتقى رئيس واعضاء مجلس ادارة نادي النصر مع الفريق الاول لكرة السلة

بمعسكرهم الداخلي في فندق تيبستي .

وحث رئيس مجلس الادارة المكلف "عزالدين الوكواك " وأعضاء مجلس

الادارة خلال زيارتهم للفريق اعضاء الفريق لبدل الجهد والظفر بالبطولة ،

والحفاظ على لقب الدوري والتتويج الثاني على التوالي ووعدهم بمكافئة

مالية عن كل فوز يحققه الفريق في نهائيات الدور السداسي الذي سينطلق

اليوم في بنغازي .

وسيجري الفريق اولى مبارياته مع فريق الشباب الساعه 4:00.

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