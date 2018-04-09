استعدادات فريق النصر لكرة السلة لنهائيات الدوري.
الإثنين ، 09- 04- 2018 - 10:05:00
بنغازي 9 أبريل 2018 م ..( وال) - يواصل فريق النصر لكرة السلة
استعداداته للدور السداسي لنهائيات بطولة كرة السلة الذي من خلال معسكر
اعداد داخلي بمدينة بنغازي .
والتقى رئيس واعضاء مجلس ادارة نادي النصر مع الفريق الاول لكرة السلة
بمعسكرهم الداخلي في فندق تيبستي .
وحث رئيس مجلس الادارة المكلف "عزالدين الوكواك " وأعضاء مجلس
الادارة خلال زيارتهم للفريق اعضاء الفريق لبدل الجهد والظفر بالبطولة ،
والحفاظ على لقب الدوري والتتويج الثاني على التوالي ووعدهم بمكافئة
مالية عن كل فوز يحققه الفريق في نهائيات الدور السداسي الذي سينطلق
اليوم في بنغازي .
وسيجري الفريق اولى مبارياته مع فريق الشباب الساعه 4:00.
...( وال ) ..