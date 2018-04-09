ندوة حول "العدالة في ليبيا بين العرف والقانون" في القبة.





بنغازى9 أبريل 2018 (وال )- نظمت مؤسسة المشكاة للتوعية المجتمعية، ندوة

علمية حول "العدالة في ليبيا بين العرف والقانون" بمقر المركز الثقافي

ببلدية القبة.

وتضمنت الندوة إلقاء محاضرتين للتوعية ودور العرف كعامل مساعد للقانون

فى ضبط الأمن والسلم الاجتماعي، وكذلك التوعية بإيجابيات وسلبيات العرف

فى ليبيا .

والقى المحاضرة الاولى الاستاذ "حذيفة المنصوري" بعنوان "العدالة ودور

القانون والعرف"، والمحاضرة الثانية القاها الاستاذ "طارق عبد المنعم

"بعنوان "القانون والعرف وتغير المجتمع من منظور سوسيولوجي"، بالإضافة

لعدة مشاركات لأعضاء الهيئة القضائية وأعيان وحكماء بلدية القبة، وعدد من

طلبة كلية القانون في جامعة عمر المختار فرع القبة .

....( وال بنغازى)....