الفلبين تبحث عن 17 مفقودا بعد حوادث بحرية .





مانيلا 9 ابريل 2018 ( وال ) - اعلن متحدث باسم حرس السواحل

الفلبيني ان عمليات البحث جارية اليوم الاثنين عن 17 من أفراد طاقم زورق

إنزال جنح جنوبي العاصمة مانيلا في ثالث حادث بحري منذ بداية الأسبوع.

وذكر المتحدث الكابتن أرماند باليلو "17 من أفراد الطاقم مفقودون

ونواصل البحث عنهم" وأضاف أن الزورق جنح قرب جزيرة فورتشن وهي مقصد سياحي

في إقليم باتانجاس.

ويوم الأحد أنقذت السلطات 14 شخصا كانوا على متن مركب أغلبهم سياح في

جزيرة بالاوان السياحية و19 شخصا من مركب في إقليم كامارينز نورت في جنوب

شرق البلاد بعد انقلاب المركبين بسبب الأمواج العاتية.