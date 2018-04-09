أمين عام مجلس الوزاء يبحث المعوقات التي تواجه مصلحة الأملاك العامة.الإثنين ، 09-04-2018 - 09:48:00



طرابلس 9 أبريل 2018 ( وال )- بحث الأمين العام لمجلس الوزراء بحكومة
الوفاق الوطنى الدكتور "الطاهر عامر"، خلال اجتماع عقده امس الأحد بديوان
رئاسة الوزراء، مع رئيس مصلحة أملاك الدولة "سمير البلعزي"، وعدد من
مديري الإدارات بالمصلحة، المعوقات التي تواجه المصلحة في سبيل المحافظة
على أصول الدولة العقارية بالداخل والخارج.
كما تم خلال اللقاء، مناقشة الإجراءات المتخذة مع الجهات ذات العلاقة في
القضايا المرفوعة بخصوص أملاك الدولة بالخارج.
...( وال )....

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