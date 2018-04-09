وزارة الصحة تدعو الشركات المختصة للتعاقد معها لتوفير خدمات تنقية الدم (الغسيل الكلوي بأنواعه) .





طرابلس 9 أبريل 2018 ( وال ) - تعلن وزارة الصحة عن رغبتها في التعاقد

مع الشركات المعتمدة من طرفها لتوفيرخدمات تنقية الدم (الغسيل الكلوي

بأنواعه) .

وذلك توطئة لإبرام عقود سنوية للبنود التالية:

- أجهزة غسيل الكلى بأنواعها:

- الغسيل الدموي المزمن والحاد.

- الغسيل البروتوني

- محطات معالجة المياه بسعة من 1 إلى 30 جهاز غسيل أو اكثر.

- أصناف المشغلات لتشغيل الأجهزة في غسيل الكلى بأنواعه.

- المستلزمات العامة المستخدمة في الجلسة بكافة الأجهزة والمحطات

(المستهلكات الخاصة).

فعلى الشركات المعنية تقديم عروضها حسب كراسة المواصفات الفنية المعدة

على أن يشمل العرض الآتي:

- الملف الإداري.

- الملف الفني.

- المواصفات الفنية للأجهزة وملحقاتها ومشغلاتها.

- المميزات والخدمات.

- أسعار جميع الأصناف ( بنظام الشراء والتوريد بالكامل).

- عرض خاص بنظام المجانية ( للأجهزة بمقابل المشغلات وقطع الغيار).

- عرض بقيمة الجلسة الكاملة بالأصناف الرئيسية فقط ( بالحد الأدنى والحد

الأقصى للجلسة الواحدة).

على أن تقدم العروض الفنية والمالية بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة في أظرف

مغلقة ومشمعة بالشمع الأحمر مع نسخة إلكترونية مرفقة في مدة لا تتجاوز

أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان.

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