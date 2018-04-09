‏وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للصحة .

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طرابلس 9 ابريل 2018 ( وال ) - أحيت وزارة الصحة اليوم العالمي

للصحة وذلك في احتفالية نظمت يوم أمس بمقر المستشفى الجامعي طرابلس (مركز

طرابلس الطبي سابقاً) بحضور وزير الصحة "عمر بشير الطاهر" ومدير المركز

الوطني لمكافحة الأمراض " بدر الدين النجار" ومدراء الادارات بالوزارة

ومدراء المستشفيات والمراكز الطبية ورئيس جامعة طرابلس "نبيل النطاح"

وحشد من الاطباء ، وممثل منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا "جعفر حسين" "

وتم التأكيد خلال هذه الاحتفالية على تعزيز الخدمات الصحية بمختلف

مراكز الرعاية الصحية الأولية ، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. والاهتمام بصحة المجتمع من خلال تعزيز دور المركز الوطني لمكافحة

الأمراض وتقوية أجهزة الرصد والتقصي والقدرة على الاستجابة لاحتواء أي

انتشار للأمراض وتقوية برامج الوقاية ".

وتخلل الاحتفالية عرض مرئي قدمه مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية

"غسان كريم" استعرض الخدمات الصحية الأساسية باعتبارها أحد الأدوات

الهامة للحصول على تغطية صحية شاملة؛ ودعم النظام الصحي من خلال الركائز

الستة الأساسية ( الحوكمة ، الموارد البشرية، السياسات المالية ، نظام

المعلومات، الإمداد الطبي)

وفي السياق ذاته قدم " د. أحمد الجعيدي" عرضاً حول أهداف التنمية

المستدامة ؛ بينما كان عرض " محمد ابراهيم" حول مراقبة تقدم تحقيق

التغطية الصحية الشاملة ؛ وتناول عرض "د. ميلودة الحمادي" التغطية الصحية

الشاملة؛ بينما قدمت "د.فاتن بن رجب" عرضاً حول رضا المريض عن خدمات

الرعاية الصحية في طرابلس خلال عامي (2013-2014).

يذكر أن احتفالية اليوم العالمي للصحة تم بالتعاون بين وزارة الصحة وكلية

الطب بجامعة طرابلس ومنظمة الصحة العالمية.

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