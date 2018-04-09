رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني يعتمد نتائج امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية الخاصة لفصل الخريف(2017) الدور الثاني.







طرابلس 9 ابريل 2018 ( وال ) - اعتمد الدكتور "عادل زنداح" رئيس

لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

نتائج امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية

الخاصة لفصل الخريف(2017) الدور الثاني.

وتقدم للإمتحانات (474) طالب وطالبة نجح منهم (341) بنسبة (71.9%).

- تخصص الحاسوب :- عدد الطلبة المتقدمين(295) الناجحون(222) بنسبة

(57.3%).

- تخصص إدارة :- عدد الطلبة المتقدمين(173 ) الناجحون (117) بنسبة

(67.6%).

-تخصص محاسبة :- عدد الطلبة المتقدمين (6) الناجحون (3) بنسبة (50.0%).

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