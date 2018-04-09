اللجنة العليا للامتحانات تناقش الترتيبات الجديدة الخاصة بامتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري .





طرابلس 9 أبريل 2018 (وال)- ناقشت اللجنة العليا للامتحانات والتي

يترأسها وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام "عادل جمعة" خلال اجتماعها امس

الأحد, مع المسجلين العامين بالجامعات وعمداء ومسجلين الكليات التقنية

والمعاهد العليا ومديري مكاتب الامتحانات بمراقبات التعليم بالمنطقة

الوسطى, الترتيبات الجديدة الخاصة بامتحان الشهادة الثانوية للعام

الدراسي الجاري 2017-2018 .

وأوضح عضو اللجنة "جمال الفردغ" بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير

لاختيار الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي سيجري فيها الامتحان

النهائي لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بالمنطقة الوسطى هذا

العام .

وأضاف "الفردغ" بأن اللجنة تراعي بالدرجة الاولى عند اختيارها للجامعات

والكليات والمعاهد العليا التي ستعد كمقار للجان الامتحانية القدرة

الاستعابية والحالة الفنية والموقع الجغرافي للمقر.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة " عادل جمعة" في كلمته خلال الاجتماع بأن

الهدف من إجراء امتحانات الشهادات الثانوية داخل الجامعات هو خلق بيئة

تعليمية مناسبة والقضاء على ظاهرة الغش والاحتيال داخل قاعات الامتحان

والتصدي لمحاولات الغش عن طريق الهواتف المحمولة, داعيا بذلك الطلاب

والطالبات الى الجد والاجتهاد في الدراسة والمثابرة عليها وعدم الخوف

وعدم إضاعة الوقت ، مؤكدا بانه لن يسمح بالغش في امتحانات الشهادات

العامة.

وأشار الوكيل الى إن الوزارة تسعى من خلال هذه الترتيبات لإجراء امتحانات

نزيهة من أجل الوصول إلى نتائج حقيقية بعيدة كل البعدعن أي غش أو تزييف.

(وال)