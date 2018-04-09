وزارة التعليم توقع اتفاقية تعاون مع شركة المدار الجديد تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تقنية المعلومات.





طرابلس 9 ابريل 2018 ( وال ) - توقع وزارة التعليم اليوم الاثنين

اتفاقية تعاون مع شركة المدار الجديد تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال

تقنية المعلومات.

وتهدف الاتفاقية التي سيوقعها وزير التعليم الدكتور "عثمان عبد الجليل

" ومدير عام شركة المدار "محمد حسن" بحضور مسؤولين من الجانبين إلى تعزيز

التعاون في مجال تقنية المعلومات والمساهمة في استخدام وسائل التكنولوجيا

الحديثة في تطوير العملية التعليمية بالمدارس والجامعات.

ودعت وزارة التعليم بهذه المناسبة كافة وسائل الإعلام لحضور وتغطية

مراسم توقيع اتفاقية التعاون التي سيتم عند الساعة الخامسة من مساء اليوم

بجناح شركة المدار الجديد بمعرض طرابلس الدولي.

...( وال ) ...