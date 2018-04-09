كوريا الشمالية تبلغ أمريكا استعدادها لبحث نزع السلاح النووي.





واشنطن 9 ابريل 2018 (وال) - قال مسؤول أمريكي أمس الأحد إن كوريا

الشمالية أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى استعدادها لبحث إخلاء شبه

الجزيرة الكورية من السلاح النووي عندما يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم

جونج أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترزللانباء إن مسؤولين

أمريكيين وكوريين شماليين أجروا اتصالات سرية في الآونة الأخيرة أكدت

خلالها بيونجيانج بشكل مباشر استعدادها لعقد هذه القمة غير المسبوقة.

وأشار المسؤول إلى أن الاتصالات، التي لا تزال في مرحلة أولية، تشمل

مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية يتحدثون إلى كوريا الشمالية فيما

يبدو من خلال بعثتها في الأمم المتحدة ورجال مخابرات من الجانبين

يستخدمون قناة اتصال أخرى منفصلة.

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