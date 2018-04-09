مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم يجتمع مع الشؤون العلمية وإدارة الدراسات بجامعة طرابلس.





‏طرابلس‏ 9 ابريل 2018 ( وال ) - عقد مكتب المتابعة وتقييم الأداء

بوزارة التعليم اجتماع تقابلي مع وكيل الشؤون العلمية وإدارة الدراسات

العليا ومكتب الجودة بجامعة طرابلس.

وضم الاجتماع الدكتور "فؤاد العرومي "و"رواد عبد السيد" من مكتب المتابعة

وتقييم الأداء بوزارة التعليم و من جامعة طرابلس وكيل الشؤون العلمية

الدكتور" المبروك فارس" ومدير إدارة الدراسات العليا الدكتور "خالد بن

نصر" ومدير مكتب الجودة الدكتور "محمد القريو".

وتناول الاجتماع بالنقاش برامج الدراسات العليا ومكتب الجودة ،وآلية

العمل بالشؤون العلمية بالجامعة.

وأوضح الأستاذ "رواد عبد السيد" من مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة

التعليم لموقع الوزارة : أن الاجتماع جاء في إطار متابعة وتقييم أداء

العمل بمؤسسات التعليم العالي وخلق آلية للتواصل بين هذه المؤسسات ووزارة

التعليم والوقوف على الصعاب والعراقيل التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة

لها بما يسهم في إنجاح سير العمل.

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