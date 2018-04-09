مجلس الأمن يعقد اجتماعا اليوم الاثنين بخصوص الوضع في سوريا.





نيويورك 9 أبريل 2018 (وال) - من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع

للأمم المتحدة اليوم الاثنين بعد طلبين متنافسين من روسيا والولايات

المتحدة عقب هجوم كيماوي مميت في سوريا وتحذير من الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب من أنه سيتم "دفع ثمن باهظ".

وقال دبلوماسيون إن روسيا دعت لعقد اجتماع للمجلس المؤلف من 15 دولة

بسبب "تهديدات دولية للسلم والأمن" على الرغم من أن الموضوع المطروح

للنقاش لم يتضح على الفور.

وبعد دقيقة واحدة من هذا الطلب دعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة

وبولندا وهولندا والسويد والكويت وبيرو وساحل العاج لعقد جلسة للمجلس

لبحث هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا.

وقال دبلوماسيون إن اتفاقا جرى التوصل إليه في وقت متأخر أمس الأحد لعقد

اجتماع واحد اليوم الاثنين بدلا من اجتماعين.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان أمس الأحد

"على مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد والمطالبة بدخول فوري للمسعفين ودعم

تحقيق مستقل فيما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الفظيع".

كانت هيلي حذرت الشهر الماضي من أنه إذا عجز مجلس الأمن عن التحرك في

سوريا فإن واشنطن "مازالت مستعدة للتحرك إذا اضطرت لذلك" مثلما فعلت

العام الماضي عندما قصفت قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية ردا على هجوم

مميت بالأسلحة الكيماوية.

وقال ترامب أمس الأحد إنه سيتم "دفع ثمن باهظ" جراء شن هجوم كيماوي على

مدينة محاصرة يسيطر عليها مسلحو المعارضة في سوريا حيث تحدثت جماعات

إغاثة طبية عن سقوط عشرات القتلى بالغاز السام. ونفت الحكومة السورية أن

تكون قواتها شنت مثل هذا الهجوم ووصفت روسيا، أقوى حلفاء الرئيس بشار

الأسد، هذه التقارير بأنها مختلقة.

وقال بيان مشترك للجمعية الطبية السورية الأمريكية وأجهزة الدفاع المدني

التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة إن 49 شخصا لقوا

حتفهم في الهجوم الذي وقع مساء السبت في مدينة دوما. وقال مسؤولون

أمريكيون وآخرون إنهم يعملون على التحقق من تفاصيل الهجوم.

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