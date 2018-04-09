افتتاح ورشة مركزية لصيانة أجهزة الحاسوب بمراقبة تعليم الخمس .





الخمس 9 ابريل 2018 (وال)- افتتحت بمراقبة التعليم ببلدية الخمس, الاحد

ورشة مركزية لصيانة أجهزة الحاسوب الموجودة بالمدارس التابعة للمراقبة

يشرف عليها مكتب المعلوماتية بمصلحة المرافق التعليمية هي الاولى من

نوعها على مستوى كافة المراقبات التعليمية بالبلاد,

وقال مراقب التعليم ببلدية الخمس "عادل البركي " خلال احفل الافتتاح

بحضور عضو مجلس النواب "كمال الشلبي" ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة

ورئيس جامعة المرقب " شكري الدبار" وعضو المجلس البلدي "منى هدية", وعدد

من مديري الادارات والمكاتب بمصلحة المرافق التعليمية " أن عمل الورشة

يتركز في صيانة المكونات المادية والبرمجية لاجهزة الحاسوب وتدريب مشرفي

معامل الحاسوب بالمدارس على تشخيص الاعطال وكيفية القيام بأعمال الصيانة

اللازمة, الى جانب حصر نواقص المعامل من الاجهزة .

وأضاف " البركي" بأن الهدف من الورشة هو تفعيل دور معامل الحاسوب في

العملية التعليمة بالمدارس الواقعة داخل نطاق عمل المراقبة, ورفع الكفاءة

الفنية لمشرفي معامل الحاسوب ومواكبة التطور العلمي الحاصل في تقنية

المعلومات.

من جهته أكد وكيل الوزارة "عادل جمعة" بأن الوزارة ستعمل علي تعميم هذا

المشروع على كافة مراقبات التعليم ودعمها بالإمكانيات اللازمة من أجل

المحافظة علي المعامل الموطنة بالمدارس وإصلاح كافة الأجهزة العاطلة بها,

وتدريب مشرفي معامل الحاسوب تدريب جيد يمكنهم من صيانة الاجهزة والشبكات

الحاسوبية داخل مدارسهم.

(وال)