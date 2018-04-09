زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب غربي اليابان .





طوكيو 9 ابريل 2018 (وال) - ضرب زلزال بلغت قوته 1ر6 درجات على مقياس

ريختر اليوم الإثنين غربي اليابان ، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح حسب

الإحصاءات الأولية.

ونقلت وكالة "كيودو" الرسمية للأنباء عن الوكالة اليابانية للأرصاد

الجوية أنّ الزلزال وقع فى المنطقة الغربية من مقاطعة شيماني غرب العاصمة

طوكيو.

وأضافت الوكالة أنّ عمق الزلزال بلغ 12 كيلو مترا.

وتسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي والماء في مدينة أودا،

ولحقت أضرار مادية ببعض الأبنية فيها ، كما أحدث الزلزال تشققات في عدد

من الطرق البرية، وأعلنت السلطات وقف رحلات القطارات بسبب الزلزال.

وأشار المسؤولون إلى أنّ المحطة النووية الموجودة في مقاطعة شيماني

لم تتأثر بالزلزال.





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