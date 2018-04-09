قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين ببيت لحم وتداهم عدة منازل ومحال تجارية.





بيت لحم 9- ابريل -2018 (وال) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الاثنين، بلدة نحالين غرب بيت لحم، وداهمت عددا من المنازل، والمحال

التجارية.

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون لـوكالة الانباء الفلسطينية

"وفا"، بأن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إجراءات

أمنية مكثفة، وقامت بصورة همجية بخلع أبواب منازل، وتكسير زجاجها، إضافة

الى التدقيق في هويات المواطنين وتسجيل أرقامها.

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