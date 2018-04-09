انطلاق مباريات المرحلة الأولى للدور السداسي لكرة السلة في ليبيا .





بنغازي 9 أبريل 2018 (وال)- تنطلق اليوم الاثنين بمجمع سليمان الضراط في

بنغازي مباريات المرحلة الأولى للدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة،

بمشاركة فرق اندية ، النصر وأهلي بنغازي وأهلي طرابلس والاتحاد والشباب

والمدينة ، وهي مرحلة التتويج التي ستقام بنظام التجمع.

أما المرحلة الثانية لبطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2017 -

2018 فستنطلق بالصالة الكبرى في طرابلس بداية من 23 أبريل الجاري،

والفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط سيتوج ببطولة الدوري الليبي لكرة

السلة لهذا الموسم.

ويذكر أن طاقم تحكيم جزائري بقيادة الدولي "سفيان سي يوسف" وصل

بنغازي للمشاركة في إدارة مباريات المرحلة الأولى للدور السداسي لكرة

السلة، مرحلة التتويج التي ستقام بنظام التجمع.

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